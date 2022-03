Waterschappen zoeken in Noord-Drenthe naar zoet water

Onderzoeken om dit soort bronnen op te sporen bestonden wel, maar het huidige beeld is gebaseerd op oude metingen die bovendien versnipperd over het gebied zijn uitgevoerd. Bovendien is de zoektocht naar water door klimaatverandering actueler dan ooit, vertelt Gronings gedeputeerde Melissa van Hoorn.

"Doordat het klimaat verandert zie je steeds meer gebieden verdrogen. Het is heel belangrijk om inzicht te krijgen in strategische watervoorraden, zowel voor gebruik als drinkwater als voor het telen van gewassen. Ook willen we in kaart brengen waar in de diepe ondergrond watervoorraden in het gedrang komen door zout water."

Zeeland

Groningen en Drenthe volgen met het project het voorbeeld van Zeeland, waar momenteel al metingen verricht worden. Met de opgedane kennis kunnen potentiële wingebieden voor grondwater bepaald worden. Dit jaar vinden de voorbereidingen voor het onderzoek plaats. Naar verwachting wordt er in 2023 gestart met het in kaart brengen van de ondergrond en zijn de eerste resultaten in 2024 beschikbaar.