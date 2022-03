Werknemers metaalsector blijven ontevreden en staken opnieuw

Werknemers in de metaalsector leggen vrijdag opnieuw het werk neer in Assen en Emmen. Zij hebben sinds vorig jaar november al meerdere stakingen achter de rug vanwege onvrede over de cao-onderhandeling met hun werkgevers.

Inzet van de staking is een nieuwe en een voor de werknemers betere cao. De vorige cao voor de metaal en techniek verliep in oktober en een nieuw akkoord is er nog niet. Een belangrijke eis van de bonden is dat de lonen in de metaalsector met 5 procent stijgen.

'Respectloze houding'

Daarnaast willen ze een 'eerlijke beloning voor jongeren, vrouwen en uitzendkrachten'. Als het aan de bonden ligt, wordt het minimumbrutoloon minimaal 14 euro per uur en gaat er een streep door jeugdlonen. De vakbonden eisen verder dat oudere werknemers drie jaar eerder met pensioen kunnen.

"Door de respectloze houding van werkgevers zien we in heel het land de actiebereidheid toenemen, dus gaan we door met actievoeren; ook hier in Drenthe", zegt Pieter Beuzenberg, regiobestuurder van vakbond FNV Metaal. "De combinatie van oplopende inflatie en achterblijvende loonontwikkeling raakt werkende mensen keihard in hun portemonnee. Er wordt goed geld verdiend in de sector, maar de werknemers profiteren daar niet van."

Assen en Emmen