'Nieuwe operatiekamers Bethesda, is dat nodig?'

Maandelijks opent Treant de deuren van de nieuwe OK's voor bezoekers. Over een paar maanden worden de eerste drie van vier nieuwe operatiekamers opgeleverd. Een twintigtal bezoekers kijkt kritisch rond.Het verbouwplan stamt van twee jaar geleden, vertelt projectmanager Theo Spoelstra aan de bezoekers. Vijf operatiekamers waren er, vier nieuwe komen ervoor terug. Spoelstra: "Er moet heel veel gebeuren, terwijl de winkel openblijft. Naast elke OK komt nu een opdekruimte, waar de voorbereiding van de operaties gedaan kan worden. Daardoor hebben we een veel efficiënter gebruik van de OK's en kunnen we met één minder toe."Peter Schuurbiers is er omdat hij een uitnodiging kreeg toen hij geopereerd moest worden. Die operatie werd overigens naar Emmen verhuisd. Schuurbiers: "Het is geweldig natuurlijk voor dit deel van Drenthe. Het is de nieuwste techniek, dus het gaat weer twintig jaar mee. Maar laten we hopen dat het ziekenhuis openblijft, anders is het zonde van het geld."Annemarie Hoorn is er met haar dochter. Ze is drie keer geopereerd in Ziekenhuis Bethesda en is erg benieuwd naar wat er allemaal gebeurt. "Ik ben in een kleinere ruimte geopereerd. En ik verbaas me er wel over dat er vier nieuwe kamers komen terwijl Bethesda hier in grote delen weggaat. Het kost 5 miljoen euro, dan wil ik wel weten wat hier nog gaat komen."Spoelstra gaat de vraag niet uit de weg, omdat het antwoord volgens hem ook simpel is. "Het is niet aan mij om te zeggen of het het waard is. Maar wel dat het noodzakelijk is om de bedrijfsvoering in het ziekenhuis in stand te kunnen houden voor de komende tien jaar. De huidige OK's zijn aan het eind van hun levensduur en zo kunnen we een veilige patiëntenzorg in de toekomst garanderen."In mei kunnen de chirurgen gebruikmaken van drie van de vier nieuwe OK's. In september is de laatste klaar. Ook in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal zijn onlangs nieuwe OK's in gebruik genomen. Treant denkt nu na over een verbouwplan voor de operatiekamers in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.