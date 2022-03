Gedetineerden Veenhuizen kunnen bij RUG-studenten terecht voor juridisch advies

'Wat heeft dat in de gevangenis te zoeken?'

Rachab Dekker is van mening dat iedereen gratis juridisch advies moet kunnen ontvangen. "Burgers kunnen gratis advies krijgen bij rechtswinkels, maar voor gedetineerden zijn die er niet. Zij moeten direct naar een advocaat en dat is erg duur. Dat vonden wij niet eerlijk. We dachten: wij kunnen met onze kennis vast ook helpen, daarom wilden wij dit gratis spreekuur oprichten."

De dames besloten het plan op papier te zetten en stuurden een brief naar de PI in Veenhuizen. Plaatsvervangend hoofddirecteur Johan Koldenhof kreeg de brief onder ogen. "Het eerste wat ik dacht was: wat heeft dat in de gevangenis te zoeken. Maar het tweede wat ik dacht was: waarom hebben we dat nog niet? Daarna dacht ik: natuurlijk gaan we dit doen."

Overladen met motivatiebrieven

Edzes Koerts en Dekker werden uitgenodigd voor een gesprek en al snel ging het balletje rollen. De studenten verenigden zich in een stichting genaamd Juridisch Spreekuur voor Gedetineerden Groningen. Andere studenten konden sollicitatiebrieven sturen en bij het project instappen. "We werden overladen met motivatiebrieven", lacht Edzes Koerts.

Inmiddels heeft de stichting vier bestuursleden en twaalf leden die allemaal in de juridische vraagstukken duiken. Daarnaast hebben ze ook een weerbaarheidstraining gekregen en zijn ze een gesprek aangegaan met een strafrechtadvocaat over de omgang met gedetineerden. Het spreekuur is niet bedoeld voor lopende strafzaken, legt Koldenhof uit. "Dat is en blijft een verantwoordelijkheid voor een strafrechtadvocaat."

Blijvertje?

Het project loopt al twee maanden, maar gistermiddag was de officiële start van de samenwerking tussen de PI Veenhuizen en de studenten. Tot nu toe zijn beide partijen erg tevreden. Door de opgerichte stichting hopen de studenten een manier gevonden te hebben om van het juridisch spreekuur een blijvertje te maken. Edzes Koerts en Dekker zien dat wel zitten.