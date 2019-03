'Sluipmoordenaar' fijnsparren rukt op in Drenthe

Boswachter Martijn Harms van Staatsbosbeheer haalt in het bos bij Drouwen een stukje boomschors van een fijnspar. "Kijk: dit is de letterzetter", zegt hij. Met alle macht probeert de boswachter de kever op zijn hand te houden. Het beestje is zo klein dat het met een zuchtje wind al van zijn hand af waait. "Zo'n klein beestje zorgt er dus voor dat de bomen sterven."Op dit moment hebben veel fijnsparren last van de kever. Dat komt doordat het immuunsysteem van de bomen is aangetast. "In een koude winter resetten de bomen zich. Afgelopen winter was mild. In combinatie met de droge zomer heeft dit ervoor gezorgd dat het afweersysteem van de bomen zwak is. Dat geeft de letterzetter extra kans om in de boom te komen", legt de boswachter uit.Overal in Drenthe komt de letterzetter voor. "Eigenlijk overal waar fijnsparren staan", zegt de boswachter. Of de kever een probleem is? "Niet overal. In natuurlijke bossen doen we er niks tegen. Daar laten we de natuur gewoon haar werk doen. In complexe bossen, zoals hier bij het Boomkroonpad, kappen we de bomen waar de kever in zit. Op die manier hopen we dat de kever zich niet verspreidt."Kappen is de enige manier om de letterzetter te bestrijden. "Over twee jaar hoop ik dat deze bomen hier nog gewoon staan", zegt de boswachter tussen metershoge fijnsparren. "Al deze fijnsparren staan helaas wel op de nominatie om aangetast te worden door de letterzetter."Om de populatie letterzetters echt een zware slag toe te brengen, is een strenge winter nodig.