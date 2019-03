Bestuurder dodelijk ongeluk Asser Boys voor de rechter

De 19-jarige man uit Smilde die wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de Lonerstraat in Assen staat vanmorgen voor de rechtbank.

Het auto-ongeluk kostte twee jonge mannen het leven, Roy van Solkema en Robbin Jan Tingen uit Smilde. Drie andere inzittenden, onder wie de bestuurder, raakten gewond. De jongens waren allemaal 18 of 19 jaar oud en spelers van het zaterdagelftal van voetbalvereniging Asser Boys.De man die vandaag voor de rechter staat bestuurde de auto. Hij had volgens het Openbaar Ministerie gedronken, reed te hard en botste met zijn auto tegen een boom, nadat hij de auto van een andere teamgenoot inhaalde. De voetballers waren op de terugweg van een training. Het ongeluk gebeurde op de Lonerstraat, enkele honderden meters van de voetbalvereniging.Nabestaanden van de slachtoffers lezen vandaag in de rechtszaal een slachtofferverklaring voor. De rechtbank heeft de hele ochtend uitgetrokken voor de zaak.Het ongeluk kwam hard aan bij de Asser Boys. Trainingen en wedstrijden werden een week lang afgelast en andere voetbalverenigingen hielden een minuut stilte voor hun wedstrijden.