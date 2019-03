Nemr (9) uit Emmen voldoet niet aan kinderpardon

Waarom hij niet voldoet aan de voorwaarden van het kinderpardon, is nog niet duidelijk, meldt de NOS . Nemr zit op basisschool Het Talent in Emmen en is geboren in Nederland. Of hij hier mag blijven is nog niet bekend.In 'Terug naar je Eigen Land', gepresenteerd door Tim Hofman, wilde Nemr juist de problemen met het kinderpardon aan de kaak stellen.Dankzij media-aandacht voor gevallen als die van Nemr, de vier andere kinderen in Hofmans film en de Armeense kinderen Lili en Howick, die wel mochten blijven, kwam het kinderpardon vorig jaar flink onder de aandacht. Een petitie van Hofman naar aanleiding van zijn film werd 250.000 keer ondertekend.Eind januari werd het pardon voor naar schatting 1.300 kinderen en hun gezinsleden eenmalig verruimd. Hun asielaanvragen worden opnieuw beoordeeld.