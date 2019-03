Drentse Vakkanjers maken ontwerp voor Nationaal Comité 4 en 5 mei

“Jongeren zijn enthousiast en vinden het leuk om mee te doen. Ze kunnen nu voor een echte opdrachtgever iets maken en met context aan de slag. Het is relevant en ze vinden het leuk om écht met iets bezig te zijn”, licht organisator van de wedstrijd Sonja van Amerongen toe.Studenten van het Esdal College uit Emmen zijn er lang mee bezig geweest. Hun zelf ontwikkelde vrijheidsklok staat vandaag te pronken bij de regionale wedstrijd voor leerlingen met affiniteit voor techniek. De studenten ontwierpen de klok in opdracht van het Nationaal comité 4 en 5 mei en het thema ‘vrijheid in beweging’. “Op onze klok kun je op een knopje klikken waardoor er stemmen uitkomen van mensen die het hebben over hoe het in de oorlog was. Vrijheid heeft te maken met tijd en we dachten gewoon, we kunnen dit wel doen", vertelt Kevin, één van de twee leerlingen. “We zijn uitgekozen uit de klas om ons idee te maken en dat was wel leuk ja", vult zijn vriend Kenai aan.Verderop in de hal staan de twee andere Drentse teams. Sem en Senna van het Roelof van Echten uit Hoogeveen ontwierpen een speciale klomp met een vrijheidsfakkel erin die licht kan geven. “We waren wel zenuwachtig. Vooral voor de presentatie voor de grote groep. Ik wil later monteur worden dus dan heb je deze kennis wel nodig”, vertelt Sem.Het Hondsrugcollege doet mee aan de categorie ‘pioniers’ voor de oudere leerlingen van vmbo-leerjaar drie. Een werkende led-kubus waarin lampjes afbeeldingen projecteren, kwam van hun hand. “Het is wel een mooi ding geworden, helemaal nu hij het ook weer doet. Eerder vanmiddag viel ons prototype uit elkaar, hij stond ook een beetje krom. Maar hij is gemaakt en hij doet het", vertelt één van de leerlingen. In totaal zijn ze wel drie maanden kwijt geweest aan voorbereidingen. Zo moesten ze ook leren solderen.Er deden twintig scholen mee uit de regio Drenthe, Overijssel, Groningen en Friesland. De winnaar mag door naar de landelijke finale. Helaas zijn er geen Drentse groepen die door mogen in de race. De jongens van het Esdal College sleepten met hun veiligheidsklok wel de derde prijs in de wacht.