Rechtbank buigt zich opnieuw over afpersingszaak No Surrender

De verdachten uit Eelde, Uithuizermeeden, Groningen en Foxhol stonden vorig jaar in maart ook al in deze zaak terecht. Ook toen waren vijf dagen voor de behandeling gereserveerd. De zaak strandde destijds, omdat de rechters te veel vragen hadden over het getuigenverhoor. Ze vonden dat de drie agenten die deze verhoren hadden afgenomen alsnog bij de rechter-commissaris moesten worden gehoord.De zeven, deels No Surrender-leden of ex-leden van de motorclub, wordt verweten dat zij in november 2016 een toen 47-jarig ex-clublid in een woning in Eelde ernstig hebben mishandeld. De man moest als 'ongehoorzaam' clublid 5.000 euro betalen. Zijn aanvallers dreigden volgens het Openbaar Ministerie (OM) met een strijkbout om daarmee een tatoeage van het lichaam te branden. Ook zouden de vingers worden afgeknipt.De ontvoerders lieten het slachtoffer die nacht deels ontkleed en gewond in het bos in Glimmen achter. Daar belde hij bij willekeurige mensen aan. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij opnieuw zou zijn bedreigd. Van de ontvoering werd verslag gedaan aan de toenmalige No Surrender-baas, Henk Kuipers. Dit zei de officier van justitie op een eerdere zitting. Dit gesprek was door justitie getapt, omdat op dat moment in het clubhuis een drugsonderzoek liep.De verdediging liet eerder al weten dat er van afpersing geen sprake kan zijn. In de motorclub gelden nu eenmaal regels waar je je aan moet houden als lid, zeiden de advocaten. Doe je dat niet, dan staat daar een boete van 5.000 euro op. Het OM noemde dit een bijzondere zaak, omdat leden met grof geweld uit de club zijn gezet en niet durven te praten. Twee slachtoffers deden wel hun mond open, waaronder het slachtoffer in Glimmen.Het OM voert strijd tegen diverse motorclubs, zoals No Surrender. Op verzoek van het OM werden eerder de clubs Satudarah en Bandidos Holland verboden.