Duurzaam kunstgrasveld met kurkkorrels voor LTC in Assen

Voetballen op een kunstgrasveld met korrels van kurk, in plaats van met rubberen granulaatkorrels. Een primeur voor een voetbalclub in Assen. De gemeenteraad heeft ruim een half miljoen euro beschikbaar gesteld om het kunstgrasveld aan te leggen.

"Dit is het eerste kunstgrasveld met kurk in Assen", vertelt wethouder Bob Bergsma. Al langere tijd is er discussie over de rubberen granulaatkorrels. Volgens het RIVM zijn de korrels niet gevaarlijk voor mens en dier, maar zijn ze wel slecht voor het milieu. Daarom is de gemeente Assen op zoek gegaan naar alternatieve materialen om op de kunstgrasvelden te strooien, daarbij kwamen ze uit op kurk.

"Het resultaat is schitterend", zegt de voorzitter van de voetbalclub Marco ter Harmsel. De voetballers van de club hebben al kennis gemaakt met het nieuwe veld en dat beviel. "We hebben het veld al voor een aantal weken uit geprobeerd en ik hoor alleen maar complimenten". De moeders van de voetballers zijn ook blij met het nieuwe veld. "Je hoort vaak klachten dat de rubberen korrels in sokken blijven zitten en vervolgens in de wasmachine gaan. Dat levert weer problemen op voor de wasmachines", vertelt Ter Hamsel.

Toekomst

De voetbalclub wil de komende tijd meer voetbalvelden duurzaam maken. "We hebben al een plan om meer velden te vervangen voor duurzame velden", aldus Ter Hamsel. De ontwikkelingen daarvoor gaan snel dus of ze weer met kurkkorrels worden bedekt is nog onzeker.

De gemeente Assen heeft al eerder aangegeven dat er bij het vervangen van kunstgrasvelden geen rubberen korrels meer worden gebruikt. Naast kurk zou er ook gekozen kunnen worden voor biologisch afbreekbare korrels. Assen kreeg in juni 2020 een handhavingsverzoek om ervoor zorgen dat de korrels niet meer in de natuur terecht komen. Het vervangen van een kunstgrasveld is duur en de gemeente wil daarmee wachten tot de velden aan het einde van hun levensduur zijn.

Officiële opening

Het nieuwe voetbalveld ligt op het sportpark De Hoogte in de wijk Peelo en is eigenlijk al een paar weken in gebruik. De opening zou in januari al plaatsvinden maar door de coronaregels kon dat toen niet doorgaan.

Vandaag houdt de voetbalvereniging toch nog een 'officiële opening' voor het veld. "LTC is een vereniging met veel jeugd, dus we vonden het wel passend om de jongsten (7 tot 8 jaar) hier te laten trainen vanmiddag. Verder zullen we gezamenlijk een hapje en drankje doen in de kantine", vertelt Ter Hamsel.

Afgelopen zaterdag speelde het eerste voetbalelftal van LTC een wedstrijd op het nieuwe veld. "Helaas hebben we die verloren met 4-2, het was een pijnlijke nederlaag." Maar de voetbalvereniging houdt de moed erin, over veertien dagen zal er weer een wedstrijd plaatsvinden op het nieuwe veld.