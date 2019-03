Aantal tips over drugslab verdrievoudigd in Noord-Nederland

Het aantal anonieme tips over drugslabs is in Noord-Nederland is het afgelopen jaar sterk gestegen. Dat meldt Meld Misdaad Anoniem.

Kwamen er in 2017 nog 7 meldingen binnen, vorig jaar waren dat er 23. Naar aanleiding van zo'n tip werd vorig jaar in 1e Exloërmond een drugslab opgerold "De tijd dat er vooral gemeld werd over drugslabs in het Zuiden van het land is voorbij", meldt woordvoerder Marc Jansen van Meld misdaad Anoniem. "Uit een analyse van onze cijfers blijkt dat het aantal tips over drugslabs in Noord-Brabant en Limburg stabiel bleef, maar in alle andere regio’s toenam. De grootste stijging is te zien in de regio’s Den Haag en Noord-Nederland.”