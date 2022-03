Verdachte van steekpartij bij Boomkroonpad is vader van slachtoffer

Het steekincident vond zondagochtend plaats op de parkeerplaats van het Boomkroonpad aan de Steenhopenweg bij Drouwen. Het gebeurde voor de ogen van twee politieagenten, die even eerder naar de parkeerplaats waren gekomen vanwege een melding. Om wat voor melding dat ging, is onduidelijk. Het kindje raakte ernstig gewond. Hoe het met het slachtoffertje gaat en hoe oud het precies is, is niet bekend.