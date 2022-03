Praot Drents Met Mij met zangeres Martijje

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een derde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt.

Zangeres Martijje

"Ik bin niet trouwd met het Drents, het kan best wezen dat ik ok een keer wat in het Nederlands maak". Zangeres en liedtiesschriefster Martijje wil zuch niet in een hokkie stoppen laoten en vuult zuch ok nog aal gien streektaolstrieder, al hef ze tot nou toe veul wark in het Drents maakt.

Martijje is opgruid in Grol en hef daor een schitterende jeugd had vindt ze zölf. In hoes weur Drents praot, maor de kinder bint bewust ok in het Nederlaands opvoed. Zie was een braaf wichie, maor wal hiel fanatiek met alles. Vun ok alles leuk: zat op volleybal, ree peerd, speulde piano, zat op gym. Ze nuumt zuchzölf een vrolijk en gelukkig kind.

Drents zingen en praoten

Martijje vund het lastig um een studie te kiezen Ze keus veur economie. Ze had het daor goed naor de zin, hef der veul leuke mensen kennen leerd. Op het ende van de studie besleut ze um ók nog conservatorium te doen, want de meziek bleef trekken.

Drents zingen gung heur goed of, maor :'Ik mus wal een drempel over um zomaor overdag met iene Drents te praoten. Hoe older ik word, hoe makkelijker het giet.'

Ambitie

Het liefst wil Martijje met heur Drentse liedties en heur band landelijk in theater staon. 'Dat wil ik eigenlijk al hiel lang.'