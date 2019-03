Qbuzz koopt honderden elektrische bussen: lastige puzzel voor dienstregeling

Qbuzz wil het busnet in haar werkgebied verduurzamen en verwacht 90 procent minder CO2 uit te stoten dan nu.Ongeveer de helft van het wagenpark van Qbuzz bestaat vanaf eind dit jaar uit elektrische bussen. De rest van de bussen rijdt op HVO; een kunstmatige biodiesel. In 2020 komen er ook twintig en misschien dertig waterstofbussen bij.De elektrische bussen vervangen de 45 stadsbussen van VDL in Emmen, Assen en Groningen. Ook 59 Q-link-bussen van VDL worden elektrisch, net als 60 streekbussen van Ebusco in de provincies Groningen en Drenthe. In 2030 wil Qbuzz 100 procent CO2-vrij rondrijden.Volgens woordvoerster Attie Sijpkes van het OV-Bureau Groningen Drenthe gaan er twee typen bussen rijden: één die alleen oplaadt in de stalling en één die ook onderweg bijlaadt. "Het kost tijd om op te laden en dat heeft effect op de dienstregeling. Met die puzzel zijn Qbuzz en wij nu bezig", zegt Sijpkes. In Drenthe komen circa tien oplaadpalen bij bushaltes.De bussen die alleen 's nachts opladen, hebben een dusdanig grote batterij dat ze volgens de dienstregeling kunnen rijden tot ze weer in de stalling gaan.De oude bussen die door de elektrische variant vervangen worden, gaan volgens woordvoerder Michel van de Mark van Qbuzz waarschijnlijk terug naar de leverancier. Vervolgens gaan die bussen weer de weg op elders in Nederland of in een ander Europees land. Van der Mark: "De bussen met Euro 6 voldoen al aan de hoogste milieueisen. Het is dus wel een soort van circulair bezig zijn."Het demonteren van de bussen in plaats van ze te verkopen, kan volgens Van der Mark economisch niet uit. Qbuzz ziet dat niet als het verleggen van het probleem van emissie. Van der Mark: "Economisch werkt het gewoon niet om ze niet te verkopen. Dan doe je aan kapitaalvernietiging. Wij hebben hier onze regionale duurzaamheidsdoelstelling en we bieden al meer dan binnen de concessie valt."