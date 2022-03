Nieuwe tv-serie Haandwark zet Drentse ambachten in de schijnwerpers

In het nieuwe TV Drenthe-programma Haandwark worden oude ambachten op een nieuwe manier in beeld gebracht. De camera's volgen de ambachtslieden van begin tot eind bij het maken van een product.

In zeven afleveringen van ruim tien minuten volgt programmamaker Robbert Oosting onder andere een olieslager, smid en rietdekker. In de eerste aflevering staat een klompenmaker centraal. "Ik vind het jammer dat in deze jachtige tijd, waarin computers en machines de overhand hebben, er weinig aandacht meer is voor de oude beroepen, de ambachten, het werken met de hand", zegt Oosting.

Zelf is hij gefascineerd door het maakproces met de hand. Die bewondering hoopt hij ook bij de kijkers aan te wakkeren. "Het geeft mij een kick als je zonder hulp van moderne machines een product maakt. Daar moet je een bepaalde beheersing voor hebben over je gereedschap en je eigen kunnen. De moeite die je vroeger moest doen om iets te krijgen is onvoorstelbaar. Je gaat veel meer waardering krijgen voor een flesje lijnolie of een klomp als je ziet hoeveel werk er in zit."

Waardering

In Haandwark worden geen interviews afgenomen. De handelingen van de vaklui staan centraal. Oosting kreeg door de details in beeld te brengen zo mogelijk nog meer waardering voor het werk. "Het olie slaan in een molen, dat is echt iets heel bijzonders. Ik had nooit verwacht dat je voor een liter olie zoveel werk moet doen."