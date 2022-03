Theatertour Daniël Lohues uitgesteld

Zanger Daniël Lohues staat voorlopig nog niet in het theater. De theatertour van de muzikant uit Erica is uitgesteld, hij voelt zich nog niet goed genoeg om op tournee te gaan.

Lohues is nog niet geheel hersteld van zijn burn-out. Tijdens zijn ronde langs de Nederlandse theaters zou hij zowel nieuwe liedjes als oudere favorieten van de zanger ten gehore brengen. "Lievelingsnummers uit de succesvolle Allennig-serie en van de prachtige platen daarvoor en daarna", zo werd de tour aangekondigd. "Hij begeleidt zichzelf op de vleugel of op de gitaar, of op een banjo of een mandoline."

De voormalig SKIK-voorman zou onder andere optreden in het Atlas Theater in Emmen, DNK in Assen, Schouwburg Ogterop in Meppel en De Tamboer in Hoogeveen. Veel theaters hebben een nieuwe datum voor het optreden gepland in 2023.