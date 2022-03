Drenthe helpt Oekraïne, bekijk hier welke acties er zijn

Op meerdere plekken in onze provincie proberen Drenten Oekraïne te helpen. Ze zamelen geld en goederen in, of steken een kaarsje op voor het door oorlog getroffen land.

In onderstaand overzicht vind je terug wie precies wat doet voor Oekraïne.

Kampeerhal Roden zamelt slaapzakken in

De kampeerhal in Roden kreeg deze week meerdere aanvragen om de getroffen mensen uit Oekraïne te helpen. Ze besloot daarom een inzamelingsactie te houden. Het is de kampeerhal gelukt om 150 slaapzakken te regelen die naar Hongarije gaan. Daar is een kerkelijke gemeente dicht bij de grens met Oekraïne die vluchtelingen opvangt. Ook wil de kampeerhal nog 200 slaapzakken naar de Oekraïense stad Lutsk brengen.

Leden baptistengemeente Hoogeveen naar Oekraïne

Drie leden van de baptistengemeente Beth-El in Hoogeveen zijn erin geslaagd hulpgoederen af te leveren in hetzelfde Lutsk. Daar heeft Beth-El goede banden met een kerkgemeenschap, waar ze in het verleden vaker naartoe zijn gegaan om te helpen. Mogelijk wordt er nog een tweede transport van goederen geregeld.

Schouwburg Ogterop doet mee aan landelijke actie

Schouwburg Ogterop in Meppel wil ook graag Oekraïne steunen en doneert daarom tijdens het weekend van 4, 5 en 6 maart (een deel) van de kaartopbrengst aan Giro 555. Het gaat om een actie van de branchevereniging, meldt Schouwburg Ogterop. Naar vermogen kunnen culturele organisaties hun bijdrage leveren. Ook wordt het publiek uitgenodigd een donatie te doen onder vermelding van de actie H-artForUkraine.

Inzameling in Smilde

Els Bruggenkamp en André Feijen uit Smilde hebben een spontane hulpactie voor de vluchtelingen uit Oekraïne, die bij de grens van Polen zijn gestrand, georganiseerd. Zaterdag 5 maart kun je spullen inleveren op Vanghout 12 in Smilde. Daarna worden de spullen met een vrachtwagen naar Polen gebracht. Eventueel kun je ook op donderdag en vrijdag iets brengen, als er niemand thuis is, mag je het op de oprit plaatsen.

Jongeren van Jimmy's Emmen

Bij jongerenontmoetingsplek Jimmy's in Emmen steken ze eveneens de handen uit de mouwen. Daar zamelen ze spullen in zoals ondergoed, schoenen, kleding, zeep en eten in blik. Maar ook zeker zaken als luchtbedden, beddengoed en knuffels moeten naar het oorlogsgebied. Voor het vervoer sluit Jimmy aan bij partijen die met vrachtwagens die kant op gaan. Ook zijn de spullen bedoeld voor vluchtelingen die juist naar Drenthe komen.

Kaarsje branden in de Protestantse Kerk in Assen

De Protestantse Kerk Assen (PKA) opent de deuren van de Jozefkerk om Assenaren de gelegenheid te geven een kaarsje te branden of anderszins stil te staan bij de oorlog in Oekraïne. Aansluitend volgt een korte gebedsdienst en een vredeswandeling. De PKA roept alle Assenaren op tot solidariteit, gebed of bezinning voor Oekraïne. Ook de Stefanuskerk in Westerbork organiseert een moment van bezinning.

Poolse supermarkt Klazienaveen

Bij de Poolse supermarkt in Klazienaveen heeft men eveneens de handen ineengeslagen om hulpgoederen naar Oekraïne te brengen. "We moeten helpen", zegt eigenaresse Katarzyna Wolowicz. Tot zaterdag 17.00 uur kunnen er spullen naar de supermarkt worden gebracht. Daarna wordt alles verzameld bij de Poolse School in Groningen en gaan alle spullen naar een ziekenhuis bij de Poolse grens met Oekraïne.

Stichting Assen voor Oekraïne

Stichting Assen voor Oekraïne doet ook aan goedereninzameling voor het getroffen land. Er is al een bus met goederen naar het Oosten gereden. Een tweede lading volgt ook deze week nog. De stichting is opgericht in 2013. Sindsdien zijn er veel contacten in West-Oekraïne. Het is een regio die nu overspoeld wordt door vluchtelingen. Een van de volgende doelen van de stichting is te helpen bij het opzetten van een opvanglocatie.