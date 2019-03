Loodzware liggers gelegd voor viaduct over N34

De twee liggers voor het viaduct zijn bepaald geen kleintjes. Volgens aannemer BAM wegen ze 75 ton per stuk en zijn ze 36 meter lang. De binnenkant van de liggers bestaat uit piepschuim, om zo het gewicht te verminderen. "Anders zouden de liggers twee keer zo zwaar zijn", stelt de BAM. "Het voldoet overigens gewoon aan alle eisen hoor."Gedeputeerde Brink is blij dat de liggers geplaatst worden. Op zo'n ligger wordt op een later moment het brugdek gelegd. "Hierna moeten ze er nog een paar maanden aan werken. Als alles goed verloopt, gaan we ervan uit dat in mei het verkeer hier weer over de N34 kan", verwacht Brink. "Daarna gaan we aan de gang met de verdubbeling van de weg op bepaalde stukken."Het hele project N34 is een aardig grote klus. "Het heeft wel een beetje lang geduurd, moet ik eerlijk zeggen", vertelt Brink. "We waren hier al mee bezig toen ik acht jaar geleden begon als gedeputeerde." Rond de zomer wordt begonnen met de verdubbeling van de N34 bij Coevorden-Noord.