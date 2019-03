Op Tjak: Hoogeveen on stage

Vandaag maken dertig VMBO-leerlingen van het Roelof van Echten College en RSG Wolfsbos uit Hoogeveen kennis met het beroepsleven in Drenthe. Al deze leerlingen hebben een top vijf van eventuele beroepen die ze later willen beoefenen uitgekozen en vandaag gaan ze in gesprek met mensen die dit beroep al beoefenen.