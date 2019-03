Op Tjak: Pannenkoekendag in Zuidlaren

De eerste pannenkoekendag van Zuidlaren is een feit. Meer dan honderd mensen hebben zich opgegeven om vandaag een pannenkoekje mee te eten. Dit is geïnspireerd op het feit dat het woensdag Aswoensdag is, de dag die voor het 40 dagen vasten word gehouden. Dan worden alle luxe producten opgemaakt.