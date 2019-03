Zoek het uit! - Waar is het Drentse wapen op dit grenspaaltje?

Menno Walters uit Assen vindt dit maar vreemd en stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit! . Zijn vraag deed mee in de stemronde van februari, en haalde de meeste stemmen binnen.Het paaltje, waar nummer 25 op staat, maakt deel uit van een reeks gietijzeren paaltjes die de grens tussen Groningen en Friesland markeert. In 1894 zijn ze er neergezet. In de jaren daarna zijn er vier palen verdwenen. De andere grenspalen zijn voor een deel vervallen, en voor een deel gerestaureerd.Paal 25, op de grens tussen Drenthe, Groningen en Friesland, ziet er mooi uit voor zijn leeftijd. Netjes opgeknapt en onderhouden door de Provincie Friesland, verstopt in de uiterste hoek van iemands achtertuin. En er prijken dus twee provinciewapens op, de Friese leeuw aan de ene kant en de dubbele adelaar van Groningen aan de andere kant.Maar waarom staat er geen wapen van Drenthe op? Dat antwoord is nog niet zo gemakkelijk te achterhalen. De Provincie Drenthe weet het in ieder geval niet. We komen terecht bij iemand die alles weet van grenspalen in Drenthe, amateurhistoricus Herman Posthumus uit Emmen: "Je zegt grenspaaltje, maar dat is nogal een forse tekortdoening. Het zijn wel echt flinke gietijzeren palen, dus een flinke grenspaal, zeg maar."Posthumus kan veel vertellen over de afbakeningen van de provinciegrenzen. "Die palen staan er al zo'n 125 jaar. Volgens de ambtenaar bij de Provincie Friesland heeft er nooit een Drents wapen op gestaan."Toch blijkt na flink zoeken op het internet dat er ooit een Drents wapenschildje was. De Steenwijker grenspaalliefhebber Harry ten Veen heeft in 1998 een foto gemaakt van paal 25, waarop een Drents wapenschild te zien is:Op de volgende foto van Ten Veen, gemaakt in 2008, is het paaltje opgeknapt, wit geschilderd, en heeft het nog maar twee wapenschilden. Die van Drenthe mist:Of het Drentse wapen eraf is gehaald bij de restauratie of dat het is gestolen is niet bekend. Posthumus: "Toen ik in 2001 voor het eerst een foto maakte van paal 25 zat er al geen Drents wapen meer op."Waar het Drentse wapenschildje is gebleven weten we niet. Posthumus: "Bij de restauratie van alle grenspalen in 2013 door de provincie Friesland is er niet een nieuw Drents wapen geplaatst. Dat zal er waarschijnlijk mee te maken hebben dat de restauratie van alle grenspalen volledig door Friesland is betaald, en het maken van zo'n wapenschild van gietijzer best een kostbare zaak is."Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.