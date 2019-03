Celstraf geëist voor veroorzaken dodelijk ongeluk Asser Boys

Lees hier het liveblog terug over de rechtszaak over het dodelijk ongeluk in Assen

Bij het auto-ongeluk in september vorig jaar kwamen twee jonge mannen, Roy van Solkema en Robbin Jan Tingen, uit Smilde om het leven. Drie anderen, onder wie de bestuurder, raakten gewond. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van een grove verkeersfout.Ze speelden allemaal bij voetbalvereniging Asser Boys. Op woensdagavond 19 september hadden de jongens getraind. Er was nog een nazit in de kantine. Daar werd ook bier gedronken. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte 0,49 promille alcohol in zijn bloed. Voor een beginnend bestuurder ligt die grens op 0,2 promille.Een vriend van de groep, die in een andere auto zat, verklaarde dat de verdachte te hard reed en hem inhaalde voor de drempel, ter hoogte van de Houtstraat. Daar verloor hij de macht over het stuur en botste op een lantaarnpaal en een boom. Volgens de rechter reed de verdachte minstens 60 kilometer per uur. Dat blijkt namelijk uit een reconstructie van de politie. Mogelijk werd er nog harder gereden. Op die weg is 30 kilometer per uur de maximumsnelheid.De suggestie dat er een straatrace werd gehouden, klopt volgens de rechter niet. Wel zou de verdachte zijn aangespoord om de auto van de vriend in te halen. "Het was erg gezellig. De groep riep: 'Haal hem in!' Maar ik heb er natuurlijk zelf voor gekozen om dat ook te doen."Volgens de verdachte, die overigens geen strafblad heeft, was het de eerste keer dat hij met drank op achter het stuur zat. "Ik heb geen nee gezegd. Ik weet niet waarom", zei hij vandaag. "Ik weet nog dat ik aan het tegensturen was. Ik zag een airbag en werd vervolgens wakker in een ambulance."De reclassering heeft een rapport over de verdachte gemaakt. De conclusie van de reclassering is dat hij zijn leven op orde heeft en uit een goed gezin komt. Bovendien heeft de verdachte volgens de reclassering veel verdriet over wat er is gebeurd en zoekt hij psychische hulp. "Ik hoop dat de nabestaanden me ooit kunnen vergeven." De reclassering adviseerde om de verdachte te berechten volgens het jeugdstrafrecht. Het Openbaar Ministerie ging hierin mee.Tijdens de emotionele zitting kwamen nabestaanden en andere slachtoffers uit de auto aan het woord.De vader van een van twee omgekomen jongemannen las een slachtofferverklaring voor namens de familieleden van beide dodelijke slachtoffers. "Jij bent bij ons thuis geweest na het ongeluk. Het was een neutraal gesprek, dat voelde toen goed", zei hij. "Maar wat zijn we geschrokken toen we hoorden van de officier van justitie wat er echt gebeurd was... over de hoge snelheid en de alcohol in je bloed", aldus de vader, die zich gekwetst zegt te voelen omdat zijn familie juist een handreiking had gedaan.De slachtofferverklaring maakte in de rechtszaal veel emoties los. "In mijn droom zit mijn kleindochter op mijn schoot. Het is 2040. 'Opa, wie is toch die meneer op die foto die overal hangt? Dat is je oom Robbin. Hij is overleden door een ongeluk met een auto'."Een van de gewonden uit die auto kwam vanochtend ook aan het woord. "Ik hoorde pas enkele dagen later wat er met mijn vrienden was gebeurd", vertelde hij. "Ik kon het niet geloven. Ik snap nog steeds niet waarom de verdachte ervoor heeft gekozen om op die plek met die snelheid in te halen." Het slachtoffer is teleurgesteld in de verdachte: "Hij neemt geen verantwoordelijkheid. Ik heb alleen een lullig kaartje gekregen."Volgens de nabestaanden en slachtoffers moet de verdachte zijn straf accepteren en niet in hoger beroep gaan.De advocaat van de verdachte verklaarde tijdens de zitting dat zijn cliënt ook zeker zijn verantwoordelijkheid wil nemen. "De verdachte weet dat hij te snel heeft gereden. Hij heeft ook gelijk bij de politie verklaard dat hij drie flesjes bier had gedronken."Volgens de advocaat werd er een tweede biertje voor zijn cliënt neergezet en later ook een derde. "De verdachte zei nog dat hij dat niet slim vond. Mijn cliënt was niet bestand tegen de groepsdruk." In de zaal werd met het hoofd geschud.De advocaat wil ook dat zijn cliënt volgens het jeugdstrafrecht wordt vervolgd. Ook zou zijn cliënt een taakstraf of voorwaardelijke celstraf moeten krijgen.De verdachte kreeg vanochtend het laatste woord. "Als ik het terug kon draaien had ik het gedaan. Robbin was mij beste vriend, en tegen Roy keek ik op. Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle nabestaanden en betrokkenen."De rechter doet over twee weken uitspraak.