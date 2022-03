Fel debat over bomenkap Aa en Hunze: 'Gemeente hanteert te vaak de kettingzaag'

Maar VVD'er Luinge wil niet dat er gedaan wordt alsof het college de bomen in Aa en Hunze niks waard vindt. "We hebben er zestigduizend. Daar zijn we zuinig op. We investeren ook in het onderhoud, meer dan drie ton per jaar. Het heeft gewoon een reden waarom een boom soms om moet." Toch hanteert de gemeente 'veel te vaak de kettingzaag', beet Koops van GroenLinks hem nogmaals toe.