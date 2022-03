Opmars recreatiesector stuit op verzet in Aa en Hunze: 'Natuur is het haasje'

Een aantal lijsttrekkers wil een halt toeroepen aan verdere uitbreiding van de recreatiesector in Aa en Hunze. Dat zeiden de partijleiders in het RTV Drenthe-verkiezingsdebat. Ze wijzen daarbij op het plan om een vakantiepark bij 't Gasselterveld te openen, waar een hotel en zeventig vakantiewoningen moeten komen op de plek van het voormalige Motel Gasselterveld. Opnieuw zijn Gemeentebelangen en VVD het met elkaar eens: zijn zien genoeg ruimte voor groei.

Lukas Koops (GroenLinks) vindt dat er vooral geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit als het om de komst van nieuwe recreatiebedrijven gaat. "En niet in kwantiteit. Het vakantiepark bij 't Gasselterveld had er misschien wel mogen komen, maar niet in deze vergrote vorm. Dat is niet gewenst. Het leidt tot meer drukte, en het is al een druk gebied met de recreatieplas."