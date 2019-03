'Deze Italiaanse werken zijn nog nooit in Nederland geweest'

Deze week reist het museum samen met journalisten langs de musea in Italië waar de schilderijen vandaan komen. RTV Drenthe-verslaggever Annelies Hemeltjen is ook mee.Voor de tentoonstelling komen meer dan zeventig schilderijen van veertig Italiaanse meesters naar Assen. De schilderijen komen uit verschillende prominente musea.De eerste dagen is de groep in Milaan; met 1,3 miljoen inwoners de tweede stad van Italië. De stad heeft een rijke kunstgeschiedenis.Uit de musea Gallaria d’Arte Moderna en Pinoteca di Brera komen meerdere schilderijen naar Assen, waaronder werken van Antonio Mancini, Guiseppe Pellizza en Frederico Zandomeneghi.Bij Italiaanse kunst wordt niet vaak gedacht aan de periode 1860-1910. “Dit is een ontzettend interessante periode en ik wilde deze tentoonstelling al heel lang maken”, zegt conservator Willemijn Lindenhovius van het Drents Museum. De tentoonstelling is het derde deel in de tentoonstellingenreeks ‘Kunst rond 1900 in internationaal perspectief’.Eerdere delen in deze reeks waren The Glasgow Boys - Schots Impressionisme 1880-1900 (2015) en Peredvizhniki - Russisch realisme rond Repin (2016).“Veel van de werken die we in Assen te zien krijgen, zijn nog nooit in Nederland geweest. Daar zijn we enorm trots op”, zegt Lindenhovius. “We hebben geprobeerd de mooiste werken uit te zoeken voor de tentoonstelling. Dat is goed gelukt denk ik”.De periode 1860-1910 was een veelbewogen periode in Italië. De tentoonstelling probeert een antwoord te geven op de vraag: Hoe bewoog de schilderkunst van het nieuwe Italië zich in vijftig jaar naar de moderniteit van de vroege twintigste eeuw?Het Italiaanse woord 'Sprezzatura' is een oud-Italiaans woord met vele betekenissen, waaronder 'virtuositeit' en 'schijn van moeiteloosheid'. De tentoonstelling is vanaf 2 juni te zien in het Drents Musem.