Emmense vangt Oekraïense vrouwen op: 'Heel lieve, zachte dames'

Links en rechts schieten de acties voor Oekraïne uit de grond. Ook in Zuidoost-Drenthe worden mensen opgeroepen om bij diverse organisaties spullen te doneren voor inwoners van het land dat momenteel in oorlog verkeert. Chanine Nijmeijer uit Emmen gaat nog een stapje verder: sinds gisterochtend heeft zij vier nieuwe bewoners in huis.

Het gaat om twee vrouwen van 39 en 44 jaar en twee tienerdochters van 16 en 13 jaar. Het is allemaal nog even wennen voor Nijmeijer en haar dochter, maar de nieuwkomers zijn meer dan welkom. "Het is heel gemoedelijk in huis. Het zijn heel lieve, zachte dames, die ook graag willen helpen in huis", vertelt Nijmeijer bij ZO!34 . "Zelf zeggen ze dat Oekraïners werkpaarden zijn."

Lege auto's en bussen naar de grens

Het idee was aanvankelijk om een moeder met dochter onder te brengen, maar dat werd dus iets meer. "Ik wilde graag iets doen en heb ruimte in huis, dus ik dacht: waarom niet", zegt Nijmeijer. Na wat speurwerk kwam de Emmense via Facebook in contact met iemand die in Wenen vluchtelingen ophaalt. "Er zijn heel veel mensen, vaak met banden in Oekraïne, die met lege auto's en busjes naar grensgebieden reizen, om daar mensen op te pikken."