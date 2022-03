Voor de zomer meer duidelijk over toekomst Asser kazerne

Voor de zomer wordt naar verwachting meer duidelijk over de toekomst van de Johan Willem Friso Kazerne in Assen. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie op Kamervragen van onder anderen het Asser CDA-Kamerlid Agnes Mulder.

Van der Maat schrijft dat Defensie momenteel een verkenning uitvoert naar "een gezonde, toekomstbestendige en duurzame vastgoedportefeuille". Er liggen plannen om defensie op een aantal plekken in het land te concentreren om efficiënter en goedkoper te kunnen werken. Begin vorige maand maakte Van der Maat bekend dat sluiting van de Asser kazerne 'een serieuze optie' is. Het pand is sterk verouderd en is daardoor een grote kostenpost. Ook is het lastig te verduurzamen.

Volgende maand 'contouren' duidelijk

Begin volgende maand verwacht Van der Maat "de eerste contouren van de huidige verkenning" met de Tweede Kamer te kunnen delen. Voor de zomer wil hij meer duidelijkheid geven. De provincie, de gemeente Assen en Kamerleden hebben afkeurend gereageerd op de mogelijke sluiting van de JWF-Kazerne. Het is de derde keer in ruim tien jaar tijd dat hij met sluiting wordt bedreigd.

De politiek vreest dat veel banen verloren gaan, wat slecht is voor de economie in Drenthe. Dat er plannen zijn om meerdere kazernes samen te voegen, kan volgens Van der Maat betekenen dat het vastgoed van defensie in Drenthe wordt geconcentreerd in Havelte. "Het is mijn streven om bij de uiteindelijke keuzes die worden gemaakt de werkgelegenheid in de regio zo veel als mogelijk te behouden", aldus Van der Maat.

Miljoenen geïnvesteerd

Uit zijn brief aan de Tweede Kamer blijkt dat er de afgelopen jaren 15,5 miljoen is geïnvesteerd in de kazerne in Assen; 4,5 daarvan ging naar de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DVO) van justitie, die ook op het terrein van de JWF-Kazerne zit en de rest naar defensie zelf. Van der Maat: "Deze investeringen waren noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en het personeel een veilige werk- en leefomgeving te bieden. Ondanks deze investeringen is de kazerne nog niet voldoende toekomstbestendig en duurzaam."

