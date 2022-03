Nog eens ruim zestig Oekraïners melden zich in Ter Apel

Steeds meer Oekraïense vluchtelingen vinden hun weg naar Ter Apel. Gisteravond meldden 62 Oekraïners zich bij het asielzoekerscentrum in de Groningse gemeente.

Van hen vroeg ongeveer de helft asiel aan, de rest wilde informatie hebben over verblijf in Nederland, aldus een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Eerder klopten 80 Oekraïners aan in Ter Apel, daar zijn er nu dus 62 bijgekomen. Ook van de eerdere groep vroeg niet iedereen asiel aan.