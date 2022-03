Wordt dit jaar knoop doorgehakt over toekomst winkels bij Mondriaanplein Emmen?

Een opknapbeurt, een compleet nieuw complex of een combinatie van wonen en winkelen. Alle mogelijkheden voor het Emmer winkelcomplex aan het Mondriaanplein zijn mogelijk.

Het biedt bezoekers van het winkelcentrum een weinig levendige aanblik. Wie een rondje maakt langs het winkelcomplex en winkelruimtes aan de Dalipassage, Kleepassage en het Mondriaanplein kan de leegstand nauwelijks ontgaan.

Synvest, eigenaar van het leeuwendeel van het vastgoed in dit deel van het winkelcentrum, beraadt zich momenteel op meerdere scenario's voor wat betreft de toekomst. Vastgoedmanager Intercity Management, die optreedt als aanspreekpunt namens Synvest, laat weten dat er hopelijk dit jaar nog een knoop kan worden doorgehakt.

Meerdere scenario's

"Momenteel verkennen we meerdere scenario's", laat Bep van der Molen van Intercity Management weten. "Dat varieert van een simpele lik verf tot, tot in het meest extreme geval, sloop en nieuwbouw. We rekenen alles door en betrekken ook de gemeente Emmen bij alle opties."

Vooralsnog blijft de inzet om de omgeving netjes te houden voor de huidige huurders. Het totale winkeloppervlak bedraagt ongeveer 7.000 vierkante meter. Momenteel staat er daarvan ruim 4.000 leeg. Het in de benen houden van deze plek als winkellocatie blijkt een pittige klus. Grote, landelijke ketens staan niet in de rij, aldus Van der Molen. "We zien ze vooral vertrekken uit een plaats als Emmen." Bovendien heeft corona de laatste jaren genoopt tot voorzichtigheid op de markt.

Niet meer ingevuld met alleen winkels

Pal naast het winkelcomplex wordt momenteel het voormalige belastingkantoor verbouwd tot woningen. Een dergelijke optie valt ook te overwegen, aldus Van der Molen. "Je kunt denken aan een combinatie van winkels onder en woningen boven."

Emmen zet daarbij in op het terugdringen van het aantal winkelmeters in het kernwinkelgebied. Punt is wel dat er wat dat betreft vooral wordt ingezet op randlocaties. Het complex aan het Mondriaanplein bevindt zich midden in het centrum. "Maar je krijgt het niet meer ingevuld met enkel winkels. Bovendien bevinden zich er ook nog veel kelderruimte en verdiepingsmeters in het pand. Daar zal je echt wat anders mee moeten doen."

Wonen

Voor wonen is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk en daar komt de gemeente om de hoek kijken. "Onze indruk is dat de gemeente ervan uit is gegaan dat de locatie wel weer vol komt met winkels. Zolang de vastgoedeigenaar maar zijn best doet." Volgens Van der Molen is het bij de gemeente ook duidelijk geworden dat dit deel van het winkelcentrum met een andere bril moet worden bekeken.