Assenaar die kopstoot in café in Rolde uitdeelde krijgt werkstraf

De Assenaar kreeg tijdens een avondje uit op 1 april vorig jaar ruzie met een medestapper. De mannen stonden in een dorpscafé aan de Hoofdstraat tegenover elkaar. De medestapper kreeg ineens een kopstoot uitgedeeld van de Assenaar. Het slachtoffer hield aan de kopstoot een flinke bloedneus over.Bij de aanval speelde drank een grote rol. Dat gaf de Assenaar toe. Hij dacht dat hij het slachtoffer enkel een duw had gegeven, maar de politierechter vindt bewezen dat de jonge Assenaar een kopstoot uitdeelde.De officier eiste voor dit gedrag een werkstraf van 50 uur. Het slachtoffer wilde 1.500 euro aan smartengeld. De officier vond 250 euro daarvan toewijsbaar. De rechter ging met dit bedrag mee.De Assenaar is in 2017 ook veroordeeld geweest voor rijden onder invloed. Hij kreeg destijds een voorwaardelijke werkstraf van 25 uur opgelegd. Omdat hij nog in zijn proeftijd liep toen hij in het café in de fout ging, moet hij deze werkstraf alsnog uitvoeren van de rechter.De Assenaar en het slachtoffer kennen elkaar. De Assenaar had zich op die avond in april geërgerd aan het slachtoffer.