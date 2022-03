FDF en dierenartsen slaan handen ineen voor Oekraïne

Inzamelingsacties voor Oekraïne worden massaal opgezet. Farmers Defence Force doet samen met de dierenartsen een duit in het zakje. De dierenartsen regelen medische spullen en de agrariërs verzorgen het vervoer naar Oekraïne.

Bernd Hietberg is dierenarts in Beilen. Toen de vicevoorzitter van FDF, Jos Ubbels, hem belde, twijfelde hij geen seconde. "Ik heb toen direct aan onze leveranciers gevraagd hoeveel voorraad zij hebben, vertelt Hietberg. "FDF heeft daarna gezorgd voor een site waarop geld ingezameld kan worden."

Pijnstilling en verband

De actie loopt behoorlijk goed volgens de dierenarts. "We zitten inmiddels op 3550 euro." Dierenartsen gebruiken veel dezelfde spullen als ziekenhuizen waar mensen worden behandeld. "Denk aan pijnstilling en verband. Dat gebruiken ze in de ziekenhuizen ook veel en hun voorraad raakt op. We wilden eigenlijk vrijdag pas gaan rijden, maar we gaan morgen al."

De boeren van Farmers Defence Force willen graag helpen. "Aan eten kunnen we makkelijk komen, maar medische spullen zijn echt moeilijker", legt Ubbels uit. "Dus ik zocht contact met mijn veearts (red: Bernd Hietberg) en die kon de medische spullen wel regelen."

Via contacten van Ubbels willen ze ervoor zorgen dat de producten op de goede plek komen. "Ik heb contact met landbouworganisaties in Polen. Die hebben op hun beurt weer goed contact met het ministerie van Landbouw in Oekraïne. Die gaan er voor zorgen dat het goed terecht komt."

Opkomen voor vrijheid