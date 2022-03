Huiskamer Gasselternijveen al vijf jaar medicijn tegen eenzaamheid

Ouderen uit Gasselternijveen zijn dolgelukkig met de sociale huiskamer in multifunctioneel centrum De Spil. De dagopvang voor senioren startte vijf jaar geleden en is een daverend succes in de strijd tegen eenzaamheid. Meerdere dorpen in Aa en Hunze hebben het voorbeeld van Gasselternijveen inmiddels gevolgd.

In een grote kring rond de tafel zitten zo'n twintig mannen en vrouwen op leeftijd. Vrijwilligers schenken koffie of thee en brengen slagroomsoezen rond. Op de inductieplaat van het keukentje pruttelt een pan hachee.

Minder eenzaam

Riekie Kuik (77) en Fennie Dussel (87) zijn wekelijks van de partij in de huiskamer. Na het overlijden van hun echtgenoten woonden ze plots alleen en dat was vooral in het begin moeilijk. "Ik heb een hele tijd voor mijn man gezorgd en toen hij overleed, werd het wel erg stil. Toen de huiskamer begon, ben ik langsgegaan om te kijken of het iets voor me was. En ik ben er altijd gebleven", vertelt Dussel glimlachend.

Voor Kuik is dat niet anders. Ze kijkt elke keer uit naar de gezelligheid en de goede gesprekken in de huiskamer. "Het gaat de eenzaamheid tegen, dat is ontzettend fijn. En we kunnen hier ook nog eens lekker eten. Elke keer ga ik weer met een vol buikje terug naar huis."

Activiteitenbegeleider Carla IJntema ziet dat de ouderen veel baat hebben bij hun bezoekjes aan de huiskamer. Zowel mentaal als fysiek ziet ze mensen vooruitgaan. IJntema: "Soms komen hier mensen voor het eerst die thuis bijna niets meer eten en erg dun zijn. Hier eten we met elkaar en zien eten, doet eten. Je merkt dat mensen dan ook weer wat aankomen."

Verjaardagsfeest

Inmiddels hebben zeven andere dorpen in de gemeente Aa en Hunze het concept uit Gasselternijveen gekopieerd. Speciaal voor het vijfjarige bestaan heeft Dorpscoöperatie De Brug alle huiskamers uitgenodigd voor een feest in de sporthal. Er zijn optredens van de Nieveenster Jongens en kleuters van de basisscholen uit het dorp. Natuurlijk is er koffie. De meer dan tweehonderd ouderen zingen en klappen vrolijk mee.