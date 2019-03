Stervende paardenkastanjes Markt Coevorden gekapt

De gemeente Coevorden liet in 2009 al onderzoek doen naar de gezondheid van de bomen. Toen bleek al dat de paardenkastanjes niet meer gezond waren.Ook de andere twaalf kastanjes, die tussen de Markt en de parkeerplaats staan, verkeren in slechte staat en zullen in de komende jaren doodgaan. "Toch is het geen verrassing. In 2009 bleek al dat er een onomkeerbaar proces in gang was gezet", schrijft de gemeente.Het is nog niet bekend wanneer de drie bomen gekapt worden. De gemeente wil de andere bomen zo lang mogelijk laten staan. In Coevorden wordt momenteel gewerkt aan plannen voor vernieuwing van de binnenstad. In die plannen voor de Markt krijgen nieuwe bomen weer een plaats.