Hobbels bij vergunningsaanvraag Ronde van Drenthe

Volgens de gemeente Hoogeveen heeft de organisatie nog niet alle veiligheidsplannen correct op papier staan. Dat moet wel, voordat de Ronde van Drenthe door kan gaan.Ondanks de korte termijn waarop de verbeterde plannen goedgekeurd moeten worden, heeft organisator Femmy van Issum er vertrouwen in dat de ronde verreden gaat worden. "Ik begrijp het best, die veiligheidseisen. Er gebeurt de laatste tijd veel. Maar het komt wel in orde", aldus de 'Koningin van Drenthe'.De gemeente Hoogeveen denkt ook dat de Ronde van Drenthe dit jaar gewoon doorgaat. "Het gaat om kleine aanscherpingen die op papier gezet moeten worden. We hebben er vertrouwen in dat de organisatie oplossingen vindt, maar het moet wel echt gebeuren", aldus een woordvoerster.Organisator Van Issum denkt dat er een en ander mis is gelopen bij de communicatie. "In oktober zijn we al begonnen met besprekingen met de burgemeesters en de politie. Vorige week werd ons pas verteld dat we de eisen nog moesten aanscherpen. Maar, nogmaals, als we de schouders er met elkaar onder zetten, dan komt het goed."De gemeente Hoogeveen laat weten dat de organisatie al eerder op de hoogte is gebracht van de benodigde aanpassingen.De Ronde van Drenthe viert dit jaar de zestigste editie. De wielerkoers gaat op 15 maart van start in Zuidwolde en loopt door heel Drenthe. Nieuw dit jaar is de beklimming van de VAM-berg, ook wel bekend als de 'Col du VAM'.