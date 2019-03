Geen eenduidige oorzaak voor ongelukken bij Roden

Uit het onderzoek dat gedaan is naar de weg de Maatlanden bij Roden is geen eenduidige oorzaak gekomen voor het grote aantal eenzijdige ongelukken. De gemeente liet sinds januari meerdere onderzoeken doen.

Het viel de gemeente voor het onderzoek wel al op dathet wegdek negen van de tien keer nat was bij een ongeval. Het onderzoek bestond uit een stroefheidstest en een snelheidscontrole van de politie.Uit de stroefheidstest bleek dat op vier plekken de stroefheid net onder de stroefheidsnorm zit. De weg is daar minder stroef dan zou moeten. Het overgrote deel van de weg voldoet wel aan de stroefheidsnorm.Over twee maanden wordt er een dunne deklaag op het asfalt aangebracht zodat het wegdek stroever wordt en de weg langer mee kan.Tijdens de snelheidsmetingen van de politie bleek dat 85 procent van de gemeten voertuigen te hard reed. De gemeente plaatst voor de komende twee maanden extra borden met daarop de maximum snelheid, totdat de deklaag is aanbracht.Inwoners van Roden merken op dat het lastig is om in het donker het begin van een bocht te zien. Ze geven aan dat de Maatlanden een te donkere weg is voor binnen de bebouwde kom. De gemeente wil dit oplossen door witte strepen aan te brengen zodra de deklaag er ligt.