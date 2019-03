Vietnamees aangehouden bij hennepplantage Assen

De politie hield een Vietnamees aan in de woning (Foto: Persbureau Meter)

In een woning aan het Leemveld in Assen heeft de politie vanochtend een hennepplantage ontdekt. De politie heeft een man uit Vietnam aangehouden.

De driehonderd hennepplanten stonden in drie ruimtes, verdeeld over de woning. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de planten verwijderen.De politie is bezig met onderzoek naar de hennepplantage.