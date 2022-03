Leger des Heils-locatie Nieuw-Amsterdam in nieuw jasje gestoken

In Nieuw-Amsterdam is de renovatie van Leger des Heils-locatie De Breehof in volle gang. Het gebouw en de kamers waren al enige tijd verouderd, waarna besloten werd om de boel te renoveren. Daar is in januari mee begonnen. Het is de bedoeling dat de nieuwe zorglocatie 32 nieuwe appartementen krijgt, die in het najaar klaar moeten zijn voor gebruik.