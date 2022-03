SIVO steekt Oekraïense dansers hart onder riem: ‘Ze zijn een soort nieuwskanaal geworden’

Elke dag een foto van een Oekraïense dansgroep op Facebook als steunbetuiging richting de mensen die lijden onder de oorlog. Kort samengevat was dat de insteek van de organisatie van het SIVO-festival in Borger. Het is een actie die enorm wordt gewaardeerd onder de dansers zelf, want er is nog altijd veel contact met dansers die in het verleden in Drenthe optraden.

De sociale media van de organisatie worden zelfs als nieuwsvoorziening gebruikt voor Oekraïeners zelf. "Voor sommigen zijn we een soort nieuwszender geworden, omdat ze hun eigen media soms niet vertrouwen", aldus woordvoerder Sjoerd Looijenga. "Het is ongelofelijk."

De schrik zat er goed in bij de organisatie van het folkloristische dansfestival nadat Rusland buurland Oekraine binnenviel. Vanuit de organisatie is meteen contact gezocht met alle groepen die ooit het festival aandeden.

Hart onder de riem

"Tijdens de afgelopen 33 edities traden dansgroepen uit Oekraïne maar liefst veertien keer bij ons op", vertelt Looijenga. "We beschikken nog over de contactgegevens van alle groepen, dus we hebben meteen contact gezocht om te kijken hoe het met ze gaat. Verder wilden we ze een hart onder de riem steken." Hiervoor werd de foto-actie bedacht.

De reacties waren overweldigend, aldus de woordvoerder. "Sommige foto's zijn al vierduizend keer bekeken, vooral in Oekraïne zelf gaan ze als een lopend vuurtje rond." Leuk detail is dat andere buitenlandse groepen ook reageren op de foto's en in de reacties onder de foto's hun steun aan de Oekraïense bevolking uitspreken. "Het levert hartverwarmende reacties en vriendschappen op. We hadden niet verwacht dat het zo diep ging bij mensen."

CNN

Opmerkelijk is dat de SIVO-organisatie ook veel vragen van de Oekrainers kreeg over het verloop van de oorlog in hun eigen land. "Radio en televisie liggen er op veel plekken uit, daarom vragen ze via ons om informatie. Er worden ook de meest vreselijke filmpjes geplaatst, zoals van een flat waar een raket inslaat." Het maakt dat de organisatie zich bijna een soort CNN voelt met de uitwisseling van allerlei nieuwsberichten.

De gastgezinnen die de dansers normaliter onderdak bieden, roeren zich inmiddels ook. "In de reacties op Facebook hebben sommige Oekraïners aangegeven dat ze naar het opvangcentrum in Ter Apel willen gaan. Het idee is om die vluchtelingen bij de gastgezinnen thuis op te nemen."

Reisbeperkingen

In de tussentijd bereidt de organisatie zich voor op de 34e editie van het SIVO-festival die voor eind juli in Borger gepland staat. "Voor een driedaags programma hebben we minimaal zes tot acht dansgroepen nodig." Het is de vraag of corona in de vorm van reisbeperkingen nog roet in het eten gaat gooien. In Nederland maar ook in België, Duitsland en Scandinavië wordt daarom uitgekeken naar groepen.