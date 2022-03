Provincie wil uitbreiding stallen naar maximaal 3,5 hectare om kippenboeren te helpen

D66 ziet helemaal geen link tussen het vergroten van stallen en het kunnen voldoen aan het keurmerk. Fractievoorzitter Anry Kleine Deters: "Het Beter Leven Keurmerk is niet afhankelijk van het bouwvlak van een stal, maar van het aantal dieren. Er geldt een maximaal aantal twaalf vleeskippen per vierkante meter en maximaal 20.000 dieren. Volgens ons is dat allemaal prima te realiseren op 2,25 hectare. Deze wijzigingen van de POV is overbodig."

3,5 Hectare is volgens gedeputeerde Brink best fors, maar wel inpasbaar in het landschap. Zuiker was dat niet met hem ééns. Volgens haar is het de afmeting van een megastal en XXL-veehouderij. Soortgelijke kritiek komt er van de Natuur en Milieu Federatie Drenthe, Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten: "Hoe kun je die grote dozen inpassen in Drents landschap? Oppervlaktes van 3 of 3,5 hectare zijn zo groot dat deze niet meer in het landelijk gebied inpasbaar zijn, bouwvlakken met die omvang horen op een bedrijventerrein thuis", schrijven de organisaties aan de provinciale politiek.