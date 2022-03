Verontwaardiging over rally door natuur: 'Boeren zitten met stikstofmaatregelen en dit kan wél?'

Binnenkort is het weer tijd voor ronkende motoren en de geur van brandend rubber, want de Drenthe Rally komt eraan. Op 12 maart vertrekken vanaf het TT Circuit in Assen 120 rally-auto's. De route loopt onder meer door natuurgebied De Hondstongen, ten zuiden van Yde, en daar zijn omwonenden niet bepaald over te spreken. "Onbegrijpelijk", zegt Hannie Jippes uit Yde.

Zij is een van de aanwonenden die de rally liever gisteren dan vandaag ziet verdwijnen. "Of ik tegen die rally ben? Nogal ja", drukt ze zich allesbehalve voorzichtig uit. "Eerlijk gezegd vraag ik me af hoe het mogelijk is dat in deze tijd van duurzaamheid, stikstofproblematiek en milieu-ellende zulke evenementen gehouden kunnen worden. En het zijn niet eens normale auto's; de organisatie noemt ze zelf imponerende rally-kanonnen." Jippes kan er met haar verstand niet bij.

Groeiende groep bezwaarmakers

De route voert over de openbare weg en ook over zandpaden, weet ze. "En als de rally niet door natuurgebieden loopt, dan gaat-ie er wel vlak bij langs, want wegen lopen door natuurgebieden." Dat de natuur op dit moment een kraamkamer is voor dieren, zoals vogels en reeën, doet haar extra pijn. "Je hoeft niet heel lang na te denken over de gevolgen van deze rallymonsters door deze natuurgebieden heen."

Jippes staat niet alleen in haar verontwaardiging, want de groep mensen die eveneens ontevreden is over de gang van zaken, is volgens haar groeiende. "Ik krijg inmiddels ook bijval van mensen uit Bunne en Zeijen, want daar speelt natuurlijk hetzelfde probleem", vertelt ze.

'Sneaky' behandeld

Jippes vindt de Drenthe Rally bovendien een belediging voor Drentse boeren. "Er worden zoveel boeren in hun bestaan bedreigd door alle stikstofmaatregelen. Zij moeten de broekriem aantrekken en dan wordt er wél een totaal onnodige rally georganiseerd, waarin de nodige stikstof wordt uitgestoten. Dat kan wel? On-voor-stel-baar. Alles wat je als plattelander niet wilt, brengt die rally."

Jippes en de overige bezwaarmakers vestigen hun hoop op zowel provincie als gemeenten om de Drenthe Rally opnieuw tegen het voetlicht te houden. Dat de organisatie van het evenement omwonenden volgens Jippes geen kans heeft gegeven om de route van de rally bespreekbaar te maken, steekt haar ook. "Wij voelen ons heel sneaky behandeld, maar dat geldt ook voor Het Drents Landschap, die is ook niet benaderd. Als je een beetje fatsoen hebt, ga je toch in overleg?", vraagt ze zich af.

Verbazing bij organisator

Bertram Buikema van evenement- en sportmarketingbedrijf LDP uit Assen, dat de Drenthe Rally organiseert, heeft begrip voor het standpunt van Jippes en de andere bezwaarmakers, maar vindt het vreemd dat wordt geroepen dat er geen contact met omwonenden van de rallyroute is geweest. "Juist daar wordt behoorlijk wat energie in gestoken", zegt hij. Dat Jippes dit ontkent, zorgt dan ook voor verbazing bij Buikema.

"Omwonenden zijn uitgenodigd voor een informatieavond en hebben een brief gekregen waarin staat wat de consequenties zijn. Dat is ook waar de organisatie van de rally goed in is, want ze hebben al tientallen jaren ervaring met het organiseren van deze evenementen."

Vergunning

Hij is zich ervan bewust dat een race als de Drenthe Rally vervuilend en niet bepaald duurzaam is, erkent Buikema. "Maar als je kijkt naar dat een provincie als Drenthe probeert een Formule 1-race naar Assen te halen, dan blijkt wel dat de animo voor zulke evenementen groot is. En de economie in Drenthe is daar afhankelijk van."

Dat de bezwaarmakers zich nu op stappen beraden om te voorkomen dat de Drenthe Rally wordt verreden, noemt Buikema 'een goed recht'. "Het enige dat wij moeten doen, is ons aan de wet houden. Dat betekent dat wanneer wij een evenement organiseren, wij een vergunning aanvragen en daarbij komt ook de stikstofproblematiek om de hoek kijken."