Lokale partijen in Drenthe: relatief schaars, maar wel invloedrijk

Bij de gemeenteraadsverkiezingen staan er op vrijwel elke kieslijst wel één of meerdere lokale partijen. In veel provincies nemen deze partijen in aantal toe en krijgen ze een flink deel van de stemmen. Ook in Drenthe zijn er verschillende succesverhalen, maar toch heeft onze provincie naar verhouding het minst te kiezen als het om lokale partijen gaat.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 boekten de lokale partijen meer winst dan ooit. Het gevolg: in ruim driekwart van alle gemeenten kwam een lokale partij in het bestuur. Dat is ook een vertrouwd beeld in Drenthe. Zo zit bijvoorbeeld BBC2014 in Coevorden in de coalitie en regeert Combinatie Gemeentebelangen mee in Aa en Hunze. In Westerveld kwamen na de verkiezingen zelfs drie lokale partijen gezamenlijk tot een coalitieakkoord, al hield dat uiteindelijk geen stand.

Aan stemmen dus geen gebrek voor de lokale partijen in Drenthe, maar toch is het aanbod relatief schaars. In onze provincie is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een kwart van de kieslijsten van lokale komaf. Dat is 14 procent onder het landelijk gemiddelde, blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus van de kieslijsten van 2010, 2014, 2018 en 2022. De grote vraag: hoe valt dat verschil te verklaren?

Vaak gedoe