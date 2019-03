Man krijgt boete na intrappen deur van buurman: 'Wegwezen met die vent'

De Assenaar kreeg ook het verwijt dat hij een ruit van de woning van zijn buurman had vernield, maar dat vond de rechter niet voldoende bewezen. De Assenaar werd van dat feit vrijgesproken.De man liep naar eigen zeggen al langer op zijn tenen vanwege de bewuste buur. "Die terroriseert de hele buurt", zei hij. Op 12 mei 2016 toog hij naar de woning van de buurman en schopte tegen de voordeur. De buurman belde meteen de politie.Agenten zagen dat er deuken in de voordeur zaten en verhoorden de Assenaar. Die ontkende dat hij de deur had vernield.Volgens de advocaat van de Assenaar broeide het al langer in de buurt. "Het was wachten op een uitbarsting en die kwam er", zei de raadsman tegen de rechters. De buurman is inmiddels verhuisd.Bij het opleveren van de woning van de buurman stuitte woningbouwvereniging Actium op wel tien vernielde deuren in de woning. "Wie zegt dat mijn cliënt die voordeur heeft vernield? Misschien heeft de man het zelf wel gedaan", opperde de raadsman.De rechter vond toch bewezen dat de Assenaar de deur had vernield, mede omdat agenten de ingedeukte deur hadden gezien. Hij legde aan de man een boete van 200 euro op, maar wel geheel voorwaardelijk. De rechter hield bij de strafmaat rekening met het tijdsverloop van de zaak."Prima dat de man uit de buurt is, mooi wegwezen hier", zei de Assenaar. Die heeft twee weken de tijd om tegen het vonnis in beroep te gaan.