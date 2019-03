Wie wil Bep de geit hebben? Het boerderijbeest ontsnapte aan de slacht, maar dook ineens op bij Marnix Schel in Hoogersmilde. "Volgens het chipnummer in haar oor had ze al geslacht moeten zijn. En toch staat ze hier."

Volgens Schel zwerft het beestje al zo'n zes weken rond. "Een week of drie geleden heb ik haar gevangen en zit ze bij mij." Schel woont in een huisje op een vakantiepark in het dorp. "Ik kan daar geen kinderboerderij van maken. Dat zou ik heel leuk vinden hoor, maar dat kan gewoon niet."Behalve Schel, lijkt niemand het geitje te willen hebben. "De geit schijnt van een boer uit de buurt te zijn, maar die wil haar niet. En de eigenaar van de camping waar ik woon wil haar vandaag ook weg hebben."Schel hoopt dat het diertje een mooie plek krijgt. "Het is een schat van een beestje. Als ze aan de slacht is ontsnapt, vind ik ook dat ze de kans moet krijgen om een leuke oude dag te hebben. Ze is gek op klimmen en loopt leuk aan de lijn mee."Schel moet vandaag nog een oplossing hebben. Maar wat als dat niet lukt? "Dat weet ik niet. Dan moet Bep de geit ergens anders onderduiken. Tot er wel plek is."