Van drie jaar cel naar taakstraf voor mishandeling vriendin

De straf is aanzienlijk lager dan de geëiste drie jaar cel. Dat komt doordat het Openbaar Ministerie ervan uit ging dat de man zich schuldig maakte aan poging tot doodslag.Poging tot doodslag is een zwaarder strafbaar feit, waarop een maximale straf staat van tien jaar cel. Voor mishandeling staat een maximale straf van vier jaar.Buren van de man belden op 24 juni in de vroege ochtend de politie. Ze hoorden gegil en gebonk. Het ging door merg en been, zeiden de buren. De man mishandelde zijn vriendin die die nacht op stap was geweest. Hij sloeg haar in het gezicht.De vrouw rende naar buiten en herinnerde zich dat haar tas nog binnen stond. Ze rende naar binnen en werd door de man bij haar keel gepakt. De officier van justitie ging ervan uit dat de vrouw had kunnen stikken. De rechtbank is hiervan niet overtuigd.Er is niet onderzocht hoe lang en hoe stevig de vrouw bij haar keel was gepakt. Het letsel wees ook niet op een vermoedelijke wurgpoging. Het slachtoffer raakte niet bewusteloos. De man had veel gedronken en kon zich van de daad niets meer herinneren, zei hij tijdens de zitting tegen de rechters.