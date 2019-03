Vakbonden openen meldpunt intimidatie voor distributiewerkers Jumbo

Jumbo besloot bijna twee jaar geleden om eigen arbeidsvoorwaarden door te voeren in plaats van de cao, voor de medewerkers van de distributiecentra.In tegenstelling tot een cao die meteen voor iedereen geldt, moet Jumbo volgens de wet alle werknemers apart langs met een formulier om een handtekening op te halen. Dit formulier wordt vervolgens toegevoegd aan de individuele arbeidsovereenkomst. Deze regeling geldt onder meer voor de medewerkers van het distributiecentrum in Beilen. Een meerderheid van de medewerkers gaf eerder aan in te stemmen met de nieuwe arbeidsvoorwaarden.Het ophalen van de handtekeningen gaat volgens de vakbonden niet zonder slag of stoot. Personeel zou bij de bonden klagen over de dwingende wijze waarop managers en teamleiders Jumbo-werknemers benaderen om een handtekening te zetten. De vakbonden willen daarom in kaart brengen of er sprake is van intimidatie op grote schaal. Via een online meldpunt kunnen distributiewerkers hun ervaring ook anoniem delen."We hebben sterk de indruk dat Jumbo koste wat kost deze eenzijdige regeling door wil drukken bij het personeel. Dat kan echter niet zomaar", stelt FNV-bestuurder Ali Aklalouch. "Een handtekening die onder dwang wordt gezet, noemen we wilsgebrek. Dit behoort tot één van de belangrijkste principes van het contractenrecht."Deze week zette Jumbo een nieuwe stap in de invoering van het arbeidsvoorwaardenpakket. Alle medewerkers van de distributiecentra van Jumbo vallen nu standaard onder de voorwaarden via een zogenaamd opt-outsysteem. Distributiewerkers moeten nu een formulier invullen om er uit te stappen. Maar volgens de vakbonden is het maar de vraag of dit juridisch wel mag.Jumbo vindt het jammer dat met name FNV bij een deel van de medewerkers verwachtingen wekt die zij volgens Jumbo onmogelijk waar kan maken. Daarmee zou alleen maar onrust worden gestookt, staat in een verklaring die het bedrijf eerder deze week naar buiten bracht. "Dit is niet in het belang van onze medewerkers. De cao komt namelijk niet meer terug", aldus Jumbo.