Kerken luiden klokken als steunbetuiging voor Oekraïne

Stipt om 17:15 klonken de klokken van de Jozefkerk in Assen door de hele stad. Samen met kerken door heel Nederlanden lieten ze op deze manier zien dat ze solidair zijn met Oekraïne en iedereen die door de oorlog is getroffen.

"Van oudsher luiden de klokken bij gevaar, of bij situaties die de hele gemeenschap aangaan. In dit geval is het ook een oproep tot vrede en om te laten zien dat we ons sterk betrokken voelen", zegt dominee Bert Altena.

Vanuit onmacht

Naast het luiden van de klokken was er vanmiddag ook een speciale kerkdienst, waarna mensen in een vredesmars door Assen liepen. Er kwamen enkele tientallen bezoekers op af. In de kerk zelf staat een tafel ingericht met kaarsen die bezoekers kunnen aansteken. "Mensen druppelen de hele dag al binnen", beschrijft Altena. "Ze vinden het fijn dat we dit organiseren en dat ze hun gevoelens kunnen delen. Het is symbolisch, wat we doen vanuit onze onmacht, maar het is goed dat we het doen."

Terugkomende beelden

De situatie doet sommige mensen denken aan de Tweede Wereldoorlog, vertelt de dominee. "De beelden komen terug van een tijd waarvan we dachten dat we die nooit meer zouden meemaken. Maar het is toch realiteit."