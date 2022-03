Tegenstanders supermarkt Ter Borch stappen naar Raad van State

Meer dan zestig tegenstanders van de nieuw te bouwen supermarkt in Ter Borch stappen naar de Raad van State. Een aantal van hen doet dat op persoonlijke titel, terwijl er ook een collectieve initiatief voor de gang naar de hoogste bestuursrechter ligt.

Al jaren wordt er gesteggeld over de komst van een grote supermarkt in Ter Borch, in hetzelfde gebied waar ook twee scholen staan. De kwestie heeft de buurt tot op het bot verdeeld.