De Wijk klaar met snelheidsduivels: ‘Het gaat een keer goed fout'

Inwoners van De Wijk zijn klaar met snelheidsduivels in het dorp. Op een aantal wegen wordt volgens hen de maximale snelheid van dertig kilometer per uur regelmatig overschreden. En dat zorgt soms voor levensgevaarlijke situaties. Om een statement te maken voerden basisschoolleerlingen samen met Veilig Verkeer Nederland snelheidsmetingen uit.

"Kinderen ondervinden hinder van het verkeer", vertelt leerkracht Linda Mulder van basisschool IKC de Horst. "Op school horen we de verhalen voorbijkomen. Dan is er weer een botsing geweest, of halen auto's in waar het niet kan. Het is echt gevaarlijk op de Postweg. Met de actie hopen we dat automobilisten bewuster worden van hun acties en letten op hun snelheid."