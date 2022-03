Eensgezinde raad Noordenveld hoopt op snelle verhuizing manege Roden

De manege aan de Hullenweg is sterk verouderd en is daardoor toe aan een verhuizing, nu nieuwbouw op dezelfde locatie al afgeschoten lijkt te zijn. "Al sinds 2014 wordt gesproken over een eventuele verplaatsing", zegt Henk van Dijk van Rij- en Menvereniging Mensinghe. De vereniging is eigenaar van de manege in Roden-Zuid.