Fietser raakt gewond bij aanrijding in Zuidwolde

Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk in het centrum van Zuidwolde. Rond half vier werd het slachtoffer op de kruising van de Meppelerweg met de Hoofdstraat aangereden door een auto.

Er kwam een Mobiel Medisch Team, twee ambulances en een traumahelikopter naar de plek van het ongeluk om hulp te verlenen. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Over zijn letsel is niks bekend.